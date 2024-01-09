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Ежегодный городской студенческий бал состоится в Ижевске 25 января

16:54, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ежегодный городской студенческий бал состоится в Ижевске 25 января
16:54, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
186
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#бал\n#студенты\n#праздник\n#история
Фото: elements.envato.com (realsportsphotos)
186
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Участники исполнят 6 старинных танцев.

Ижевск. Удмуртия. Учащихся вузов и СПО в Ижевске приглашают на ежегодный городской студенческий бал (16+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Праздник состоится в Татьянин день — 25 января —  в 18:00 в Доме дружбы народов. От каждого образовательного учреждения Ижевска на бал ждут не меньше 5 пар. Заявки на участие нужно прислать до 22 января на электронную почту cdpksintez@mail.ru или nika.klub2017@yandex.ru.

Для участников мероприятия установили дресс-код — одежда студентов должна соответствовать нарядам в стиле 19 века. Девушкам следует надеть длинное вечернее платье и сделать высокие прически или крупные локоны. Юношам советуют нарядиться в строгий костюм темного цвета с белой рубашкой и туфлями или надеть парадную форму курсантов.

На балу гостям покажут элементы театрализации, концертные номера, а также пройдет танцевальная часть. Пары исполнят полонез, фигурный вальс, падеграс, галопад-контранс, падекатр, испанский вальс. Помимо этого запланированы массовые танцевальные игры и конкурсы, которые проводились в светских салонах в 19 веке. 

Репетиции танцев будут проходить в двух местах. Студентов приглашают в клуб «Омега» к 17:00 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 января, а также к 15:00 13 и 20 января. В клубе «Ника» танцы можно будет отрепетировать 10, 12, 15, 17, 19 января в 18:00.

Больше информации о мероприятии указано в положении.

16:54, 09 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бал\n#студенты\n#праздник\n#история