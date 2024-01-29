Блеск софитов, летящие наряды и зажигательная музыка: в ИжГТУ прошел девятый студенческий бал

Ижевск. Удмуртия. День студента учащиеся ИжГТУ отпраздновали ежегодным девятым студенческим балом. Как и в прошлом году, бал поддержали удмуртские компании, в которых работают бывшие выпускники ИжГТУ. Основатель этого мероприятия и член жюри Екатерина Королева рассказала, что впервые провела бал со студентами в 2014 году и сейчас приятно удивлена, что это событие стало ежегодным.

«Я сама занималась бальными танцами, и мне очень хотелось, чтобы у других студентов тоже была такая возможность потанцевать. В первую очередь это танцевальный конкурс, парный конкурс, чтобы участники взаимодействовали между собой. Когда я ещё сама ставила танцы, то у нас было много пар, которые сходились на балу и продолжали встречаться. Такая и была задумка, создать романтическую, необычную, трогательную, но в то же время зажигательную атмосферу», — поделилась девушка.

Бал не только навевает романтическую атмосферу, но и переносит танцующих и зрителей в ХIХ век. Руководитель группы поддержки творческой деятельности и студенческих инициатив ИжГТУ Полина Прусова поделилась, что праздник День студента как раз зародился в то время, когда в России царила эпоха балов. Студенческий бал является отсылкой к тому времени и помогает учащимся вуза не забывать истоки праздника.

Источник фото: пресс-служба «Трест Коксохиммонтаж»

«Когда мы показываем современной молодёжи, как было раньше, то даём им возможность прикоснуться к истории и почувствовать себя настоящими королями и королевами. Такое мероприятие вызывает чувство патриотизма, прививает эстетический вкус и учит красоте. А разве это не наша основная цель в работе с молодёжью?», — прокомментировала Полина Прусова.

Она отметила, что в организации праздника вузу очень помогают выпускники и студенты прошлых лет, среди которых почетный выпускник ИжГТУ, директор по производству и коммерции центральных заготовительных мастерских Юрий Зернов.

Поддержку оказывают и местные предприниматели, тем самым способствуя подготовке будущих кадров.

«Многие наши сотрудники — это бывшие студенты ИжГТУ, поэтому мы понимаем, как их здесь учат и какие знания дают. Мы дорожим этим сотрудничеством и участвуем во всех возможных мероприятиях. Такие конкурсы важны для студентов, потому что это прекрасное отвлечение от учебы, которое потом её усиливает. Студентам нужно менять фокус внимания с учёбы на тренировки, потом на творчество и снова на учёбу, чтобы в результате смены деятельности они могли отдохнуть», — заявила креативный директор акционерного общества «Трест Коксохиммонтаж» Дарина Лизункова.

Источник фото: пресс-служба «Трест Коксохиммонтаж»

С каждым годом желающих поучаствовать в конкурсе становится всё больше. В этот раз было 24 пары, которые за рекордный срок — 15 дней — подготовили настоящее шоу.

На один вечер студенческий центр «Интеграл» стал настоящим дворцом, здесь светили прожектора, играла живая музыка, а нарядные пары поражали зрителей своими танцами — венским вальсом, румбой и самбой. В зависимости от того, в первый раз студенты участвуют в конкурсе или нет, танцоры состязались в двух категориях: «начинающие» и «продолжающие».

Жюри оценивало манеры, пластичность, умение вести себя, харизму участников и их технику. В результате первое место в категории «начинающие» заняли Екатерина Мишинева и Альберт Усатов.

«Победа оказалась максимально неожиданной. Мы хотели что-то занять, но в основном пришли просто поучаствовать, получить эмоции, почувствовать атмосферу, и это получилось», — заявил Альберт Усатов.

Его партнёрша отметила, что бал дарит непередаваемую атмосферу, которой нет в обычной жизни, поэтому им хочется хотя бы раз в год окунуться в неё.

Источник фото: пресс-служба «Трест Коксохиммонтаж»

Победителями в категории «продолжающие» стали Екатерина Черепанова и Егор Ложкин. Девушка призналась, что уже занимала 1 место в 2023 году, но тогда она была с другим партнером. Несмотря на это, Екатерина Черепанова всё равно волновалась перед конкурсом, но получила незабываемые эмоции, за которыми сюда и пришла.

Её партнер Егор Ложкин рассказал, что впервые занял призовое место и это было для него очень неожиданно.

Памятные призы получили все участники, но некоторым достались особые подарки. На протяжении конкурса зрители могли выбрать одну пару, которой достанется приз зрительских симпатий. В результате его вручили Анастасии Умриловой и Владиславу Скобкареву. Но на этом награждение не закончилось, впервые в истории студенческого бала в ИжГТУ были выбраны король и королева — Виктория Мамаева и Данил Бельтюко.

Участники признались, что получили большое удовольствие во время подготовки и участия в конкурсе.

«Я думаю, что всё получилось. Конечно, не бывает всё на 100% идеально, есть над чем работать и к чему стремиться, но, я думаю, что атмосфера праздника царила однозначно», — отметила руководитель группы поддержки творческой деятельности и студенческих инициатив ИжГТУ Полина Прусова.