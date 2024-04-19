В УдГУ рассказали о причине снижения студенческих стипендий

Ижевск. Удмуртия. Специалисты Удмуртского государственного университета рассказали «Сусанину» о причинах снижения стипендий.

Приказом от 29.03.2024 года студентам «отличникам» и «ударникам» назначили новый размер выплаты – 4375 и 3500 рублей. Таким образом, у отличников стипендия снизилась почти на тысячу рублей, а у ударников почти на 700.

Как пояснили в пресс-службе УдГУ, перерасчёт размера выплат был произведён по причине изменения количества стипендиатов – их число по итогам зимней сессии выросло. Кроме того, в УдГУ рассказали, что объём финансирования оказался ниже, чем планировали в университете, что тоже послужило причиной перерасчёта размера стипендий.

Также в пресс-службе пояснили, что приказ начал действовать с апреля, потому что зимняя сессия может идти до марта, а определить размер начислений, пока все не сдадут экзамены, невозможно.

Помимо этого, сотрудники УдГУ рассказали о планах повысить стипендию с 1 сентября 2024 года на уровень инфляции, то есть на 4,5%.

Напомним, в апреле 2023 года студентам уменьшили стипендию почти на тысячу рублей.