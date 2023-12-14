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Студенты ИжГТУ будут проходить практику в региональных больницах

13:15, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Студенты ИжГТУ будут проходить практику в региональных больницах
13:15, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#сотрудничество\n#практика\n#студенты\n#больницы
Фото: vk.com/istukalashnikov
76
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Они займутся обслуживанием современного оборудования.

Ижевск. Удмуртия. Студенты Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова теперь смогут проходить практику в больницах Удмуртии. Об этом сообщается в группе вуза. 

Соглашение о сотрудничестве ИжГТУ и Минздрава Удмуртии подписали 14 декабря. Студенты будут обслуживать высокотехнологичное оборудование, которое  используется во время операций, а также для диагностики и лечения пациентов. Учащиеся станут проходить практику под руководством технических специалистов медучреждений.

«ИжГТУ готовит сильных специалистов в области промышленности, приборостроения и ИТ-сферы, профессиональные навыки которых востребованы, в том числе в медицине», — заявил и. о. ректора ИжГТУ Александр Губерт.  

13:15, 14 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
76
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГТУ\n#сотрудничество\n#практика\n#студенты\n#больницы