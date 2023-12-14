Студенты ИжГТУ будут проходить практику в региональных больницах

Ижевск. Удмуртия. Студенты Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова теперь смогут проходить практику в больницах Удмуртии. Об этом сообщается в группе вуза.

Соглашение о сотрудничестве ИжГТУ и Минздрава Удмуртии подписали 14 декабря. Студенты будут обслуживать высокотехнологичное оборудование, которое используется во время операций, а также для диагностики и лечения пациентов. Учащиеся станут проходить практику под руководством технических специалистов медучреждений.

«ИжГТУ готовит сильных специалистов в области промышленности, приборостроения и ИТ-сферы, профессиональные навыки которых востребованы, в том числе в медицине», — заявил и. о. ректора ИжГТУ Александр Губерт.