Студенты техникума из Удмуртии могут отправиться на 5 лет в тюрьму за кражу денег из школьной столовой

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Якшур-Бодья. Студенты техникума могут отправиться на 5 лет в тюрьму за кражу денег из школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Известно, что 16-летние подростки взломали замки и проникли в столовую, похитив 2800 рублей.

На место происшествия выехали правоохранители со служебной собакой, которая вывела полицейских на след злоумышленников.

В итоге полицейские возбудили Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).