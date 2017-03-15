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Новости Удмуртии

Студенты техникума из Удмуртии могут отправиться на 5 лет в тюрьму за кражу денег из школьной столовой

15:10, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
15:10, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
748
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#деньги\n#происшествие
Фото: pixabay.com
748
0

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Якшур-Бодья. Студенты техникума могут отправиться на 5 лет в тюрьму за кражу денег из школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Известно, что 16-летние подростки взломали замки и проникли в столовую, похитив 2800 рублей.

На место происшествия выехали правоохранители со служебной собакой, которая вывела полицейских на след злоумышленников.

В итоге полицейские возбудили Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

15:10, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
748
0
#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#деньги\n#происшествие

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