Первую трепан-биопсию молочной железы провели в Увинской районной больнице

Ува. Удмуртия. Первую трепан-биопсию узлового образования молочной железы провели в Увинской районной больнице. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В республике рак молочной железы — один из самых распространенных среди онкозаболеваний. Чтобы исключить или подтвердить его, необходимо гистологическое исследование, для которого забирается материал.

Для этого в Увинскую больницу закупили биопсийный пистолет — 27 декабря с его помощью прошла первая процедура по забору ткани.