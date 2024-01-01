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Первую трепан-биопсию молочной железы провели в Увинской районной больнице

16:00, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Первую трепан-биопсию молочной железы провели в Увинской районной больнице
16:00, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
101
0
#Ува\n#Удмуртия\n#больница\n#операция
Фото: vk.com/uvacrb
101
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Для этих целей был куплен биопсийный пистолет.

Ува. Удмуртия. Первую трепан-биопсию узлового образования молочной железы провели в Увинской районной больнице. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

В республике рак молочной железы — один из самых распространенных среди онкозаболеваний. Чтобы исключить или подтвердить его, необходимо гистологическое исследование, для которого забирается материал.

Для этого в Увинскую больницу закупили биопсийный пистолет — 27 декабря с его помощью прошла первая процедура по забору ткани.

16:00, 01 января, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
101
0
#Ува\n#Удмуртия\n#больница\n#операция