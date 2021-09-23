За 2021 год более 30 тысяч жителей Удмуртии прошли медосмотры в передвижных комплексах

Благодаря этим комплексам жители отдаленных районов республики вовремя проходят медосмотры и диспансеризацию.

Ижевск. Удмуртия. За 2021 год почти 33 тыс. человек проконсультировались с врачами и прошли осмотр в передвижных медицинских комплексах Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Такие мобильные медкомплексы закуплены регионом в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Благодаря им жители отдаленных районов республики вовремя проходят медосмотры и диспансеризацию.

За время работы комплексов врачи выявили более тысячи подозрений на заболевания, и почти в 1,5 тыс. случаях пациентам потребовались дополнительные диагностические обследования.

За 3 последних месяца в Удмуртии прошло 15 мероприятий, направленных на раннюю диагностику заболеваний. Улицы здоровья посетили более 2,5 тыс. человек.