«Теплоход здоровья» в Ижевске отправится в первый рейс 28 мая

Каждую пятницу ижевчане во время поездки смогут получить бесплатную консультацию врачей.

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском пруду с 28 мая начнет курсировать «Теплоход здоровья». Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Теплоход отправляется каждую пятницу в 9:00. На палубе будет работать медицинский пункт, в котором любой желающий сможет измерить сахар, холестерин, уровень насыщения крови кислородом, артериальное и внутриглазное давление. Также пассажиры получат консультации терапевта по профилактике неинфекционных заболеваний.

Во время первого рейса 28 мая дополнительно будут работать психолог и диетолог, которые дадут рекомендации по профилактике стресса и поддержке здорового питания. Врач ЛФК проведет оздоровительную зарядку и обучит методам самомассажа.

Для проведения обследований пассажирам нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Билеты на теплоход можно будет приобрести на кассе пристани или у кассира на судне.