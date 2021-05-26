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«Теплоход здоровья» в Ижевске отправится в первый рейс 28 мая

10:40, 26 мая, 2021
Екатерина Сентемова
«Теплоход здоровья» в Ижевске отправится в первый рейс 28 мая
10:40, 26 мая, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#теплоход\n#Ижевский пруд\n#здоровье\n#врачи
Фото: Минздрав Удмуртии
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Каждую пятницу ижевчане во время поездки смогут получить бесплатную консультацию врачей.

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском пруду с 28 мая начнет курсировать «Теплоход здоровья». Об этом сообщает Минздрав Удмуртии. 

Теплоход отправляется каждую пятницу в 9:00. На палубе будет работать медицинский пункт, в котором любой желающий сможет измерить сахар, холестерин, уровень насыщения крови кислородом, артериальное и внутриглазное давление. Также пассажиры получат консультации терапевта по профилактике неинфекционных заболеваний. 

Во время первого рейса 28 мая дополнительно будут работать психолог и диетолог, которые дадут рекомендации по профилактике стресса и поддержке здорового питания. Врач ЛФК проведет оздоровительную зарядку и обучит методам самомассажа. 

Для проведения обследований пассажирам нужно иметь с собой паспорт и полис ОМС. 

Билеты на теплоход можно будет приобрести на кассе пристани или у кассира на судне.

10:40, 26 мая, 2021
Екатерина Сентемова
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#теплоход\n#Ижевский пруд\n#здоровье\n#врачи