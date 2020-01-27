Оперировать жителей Удмуртии с тяжелыми формами эпилепсии начнут в Перми

ГКБ №4 станет центром нейрохирургической помощи для пациентов из регионов России.

Пермь. Пермский край. ГКБ №4 в Перми станет центром нейрохирургической помощи для пациентов из Пермского края, Удмуртии, Свердловской, Кировской областей и других регионов, у которых наблюдается тяжелая форма эпилепсии. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

С этой целью в феврале в Пермь приедет главный нейрохирург Министерства здравоохранения России Владимир Крылов и один из ведущих нейрохирургов страны Игорь Трифонов, где они проведут операцию пациенту с эпилепсией.

Это даст старт развитию хирургии эпилепсии в регионах России. Отметим, ежегодно в таких операциях нуждаются 1,5 тыс. человек, а на сегодняшний день их проводится только 400 в год.

При фармакорезистентных формах эпилепсии препараты не действуют или со временем становятся малоэффективными, а эпилептический очаг в головном мозге увеличивается. Помочь в этом случае может только операция.