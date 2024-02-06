В Ижевске врачи спасли пациента с панкреонекрозом 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местные врачи на протяжении двух месяцев боролись за выздоровление пациента с панкреонекрозом (процесс омертвения поджелудочной железы — прим. ред.). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Приступ острого панкреатита у 70-летнего ижевчанина начался во время его отдыха в другом городе. Сутки мужчина испытывал тошноту и самостоятельно лечил сильную боль в животе с помощью спазмолитиков. Там его доставили в больницу, где врачи назначили консервативное лечение, после чего мужчине стало лучше и он вернулся в Ижевск.

Уже дома мужчина обратился к врачам ижевской ГКБ №6, которые поставили ему диагноз — панкреонекроз. Заболевание часто приводит к заражению крови и смерти пациента.

Больного госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации, где врачи продолжали интенсивную терапию, однако состояние мужчины продолжало ухудшаться.

«Поджелудочная железа полностью утратила свою функциональность, превратившись в участок омертвевшей ткани, начался гнойный процесс в брюшной полости. Такой объем поражения органа пищеварительной системы, с вероятностью 90-95% приводит к неблагоприятному исходу», — рассказал заведующий отделением хирургии ГКБ №6 Валерий Казанцев.

Учитывая состояние пациента, врачи приняли решение о срочной санации омертвевшего органа. Затем последовало ещё четыре операции для полной санации.

Всего мужчина провёл в стационаре более 50 дней, где за его жизнь боролись все врачи отделения хирургии — хирурги Радик Мугниев, Василий Федотов, Валерий Казанцев, Алексей Рысов, Азат Бакиров, Ильфар Набиулин. Им удалось ликвидировать воспалительный процесс и восстановить функции ЖКТ.

Сейчас мужчина находится на амбулаторном лечении, хорошо себя чувствует и искренне благодарит весь медперсонал за спасённую жизнь.