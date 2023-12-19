Военные США объявили операцию Prosperity Guardian по обеспечению безопасности в Красном море

Вашингтон. США. Международную операцию по защите судоходства в Красном море анонсировал министр обороны США Ллойд Остин. Причиной послужили нападения хуситов, пишет «Интерфакс».

По словам главы Пентагона, действия йеменских повстанцев угрожают мирной торговле, создают опасность для гражданских моряков и нарушают международное право. Остин добавил, что речь идет о вызове, требующем коллективных действий.

Операцию по борьбе с хуситами министр назвал Prosperity Guardian («Страж процветания») и уточнил, что участие в ней примут наряду с американскими военными, корабли, воздушные и сухопутные силы таких стран, как Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Напомним, йеменские повстанцы ранее пообещали атаковать все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, под чьим флагом они ходят, и осуществили серию нападений на них. По данным администрации Суэцкого канала, на фоне этих новостей с 19 ноября 55 судов изменили маршруты следования в обход опасных мест.