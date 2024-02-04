В Приморье провели первую в России операцию по удалению опухоли у рыбы-ежа

Владивосток. Приморский край. В России впервые прооперировали длинношипую рыбу-ежа. Об этом пишет «МИР 24».

В Приморском океанариуме у рыбы-ежа выявили опухоль во рту и над глазом. Специалисты долгое время наблюдали за пациентом, но после того, как рыба перестала есть, решились на операцию.

С помощью щадящего растительного препарата рыбу ввели в полусон. Во время операции её постоянно поливали водой. Таким образом врачам удалось удалить опухоль.

Отмечается, что в настоящий момент рыба-ёж чувствует себя отлично.