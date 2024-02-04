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В Приморье провели первую в России операцию по удалению опухоли у рыбы-ежа

17:30, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Приморье провели первую в России операцию по удалению опухоли у рыбы-ежа
17:30, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Приморье\n#операция\n#рыба
Фото: unsplash.com (JAFAR AHMED)
62
0

Во время хирургического вмешательства пациента регулярно поливали водой.

Владивосток. Приморский край. В России впервые прооперировали длинношипую рыбу-ежа. Об этом пишет «МИР 24». 

В Приморском океанариуме у рыбы-ежа выявили опухоль во рту и над глазом. Специалисты долгое время наблюдали за пациентом, но после того, как рыба перестала есть, решились на операцию. 

С помощью щадящего растительного препарата рыбу ввели в полусон. Во время операции её постоянно поливали водой. Таким образом врачам удалось удалить опухоль. 

Отмечается, что в настоящий момент рыба-ёж чувствует себя отлично. 

17:30, 04 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
62
0
#Приморье\n#операция\n#рыба