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В Ижевске врачи спасли двухлетнего малыша, проглотившего сувенирную монету

17:36, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске врачи спасли двухлетнего малыша, проглотившего сувенирную монету
17:36, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
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#РДКБ\n#операция\n#дети
Фото: Эльвира Пинчук
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Металлическое изделие застряло в пищеводе.  

Ижевск. Удмуртия. 8 декабря в приемное отделение Республиканской детской клинической больницы Удмуртии поступил 2-летний мальчик, которому требовалась экстренная помощь. Об успешном исходе непростой операции сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер региона Эльвира Пинчук. 

Ребенок проглотил сувенирную монету диаметром около 20 миллиметров, и она застряла в пищеводе. В результате образовался обширный отек, угрожающий жизни. Бригаде врачей в составе анестезиолога-реаниматолога, хирурга и эндоскописта удалось изъять застрявшую монету без перфорации пищевода. 

Сейчас мальчик вместе с мамой находится в больничной палате и скоро они будут выписаны. 

 

 

17:36, 09 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
75
0
#РДКБ\n#операция\n#дети