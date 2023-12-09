В Ижевске врачи спасли двухлетнего малыша, проглотившего сувенирную монету

Ижевск. Удмуртия. 8 декабря в приемное отделение Республиканской детской клинической больницы Удмуртии поступил 2-летний мальчик, которому требовалась экстренная помощь. Об успешном исходе непростой операции сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер региона Эльвира Пинчук.

Ребенок проглотил сувенирную монету диаметром около 20 миллиметров, и она застряла в пищеводе. В результате образовался обширный отек, угрожающий жизни. Бригаде врачей в составе анестезиолога-реаниматолога, хирурга и эндоскописта удалось изъять застрявшую монету без перфорации пищевода.

Сейчас мальчик вместе с мамой находится в больничной палате и скоро они будут выписаны.