В Ижевске бесплатно стерилизуют 70 домашних собак и 30 животных из приютов

Ижевск. Удмуртия. В январе в Ижевске проведут дни бесплатной стерилизации домашних собак. Об этом «Сусанину» рассказали в автономной некоммерческой организации по защите животных «Жёлтая Бирка».

Именнно эта организация и проводит мероприятие благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «У Луи всё хорошо».

Отмечается, что по приблизительным подсчетам у жителей Ижевска живут несколько десятков тысяч собак. Любое не стерилизованное животное может родить малышей, которые потом окажутся на улице. В «Жёлтой Бирке» сообщают, что заполненные приюты города показывают, что в Ижевске избыток брошенных животных.

Чтобы комплексно решить проблему бездомных животных в Ижевске, проводятся подобные акции по бесплатной стерилизации домашних любимцев.

«По многолетнему опыту работы в Удмуртии, а также с учётом всероссийской и мировой практики, сокращение числа животных на улице невозможно без контроля рождаемости домашних животных», — заявили сотрудники АНО «Жёлтая Бирка».

В этот раз до конца января ветеринары планируют простерилизовать 100 собак-самок. 70 из них — это будут домашние животные, и 30 бывших домашних собак из приютов.

Отмечается, что операции проведут опытные врачи городской ветеринарной службы с использованием современного оборудования. Стерилизация будет проводиться более щадящим эндоскопическим методом.

Все процедуры проведут на базе нового Центра льготной стерилизации на улице Орджоникидзе 23. Напомним, что Многопрофильную ветеринарную клинику, в которой расположился центр, открыли в сентябре 2023 года.

Жители Ижевска, которые желают бесплатно стерилизовать свою собаку, могут обращаться в сообщения группы организации «Жёлтая бирка» в соцсети «ВКонтакте». В подарок все участники акции (18+) получат фирменные футболки.