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Инородное тело из височной области бойца СВО извлекли хирурги 1 РКБ Ижевска

11:55, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Инородное тело из височной области бойца СВО извлекли хирурги 1 РКБ Ижевска
11:55, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
467
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#операция\n#спецоперация\n#хирургия
Фото: 1 РКБ
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Мужчина получил минно-взрывную травму.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги Первой республиканской клинической больницы удалили инородное тело из виска бойца СВО. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте». 

Во время участия в боях спецоперации 26-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Врачам 1 РКБ он пожаловался на боли во время разговора и жевания. Компьютерная томография головного мозга показала, что в правой височной области пациента находится инородное тело размером 5х7 мм. 

В результате была запланирована операция. Нейрохирург Алексей Звездин и клинический ординатор Анастасия Козьмина извлекли это металлическое инородное тело. Операция длилась 40 минут.

Позднее врачи заметили у пациента положительную динамику с уменьшением болевых ощущений. В настоящий момент пациент находится в удовлетворительном состоянии, его выписали и направили на амбулаторное долечивание. 

11:55, 26 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
467
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#операция\n#спецоперация\n#хирургия