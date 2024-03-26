Инородное тело из височной области бойца СВО извлекли хирурги 1 РКБ Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске хирурги Первой республиканской клинической больницы удалили инородное тело из виска бойца СВО. Об этом сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

Во время участия в боях спецоперации 26-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Врачам 1 РКБ он пожаловался на боли во время разговора и жевания. Компьютерная томография головного мозга показала, что в правой височной области пациента находится инородное тело размером 5х7 мм.

В результате была запланирована операция. Нейрохирург Алексей Звездин и клинический ординатор Анастасия Козьмина извлекли это металлическое инородное тело. Операция длилась 40 минут.

Позднее врачи заметили у пациента положительную динамику с уменьшением болевых ощущений. В настоящий момент пациент находится в удовлетворительном состоянии, его выписали и направили на амбулаторное долечивание.