Ижевские врачи смогли извлечь осколок из груди бойца СВО

Ижевск. Удмуртия. Врачи ижевской ГКБ №9 смогли удалить осколок из груди бойца СВО. Об этом написал в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Со спецоперации один из бойцов вернулся с осколком в груди. Травму он получил в апреле 2023 года, его лечили в военном госпитале, но один осколок удалить не удалось — он застрял глубоко в межреберье и причинял мужчине боль.

Врачи Центра торакальной хирургии больницы Максим Мясников и Олег Губер взялись проводить извлечение.

«Операция нужна была максимально щадящая — осколок находился совсем рядом с легким. Чтобы его найти, врачи использовали передвижной рентген-аппарат и провели торакоскопическое удаление», — комментирует Александр Бречалов.

Операция прошла успешно. Сейчас боец уже дома, в кругу своих близких.