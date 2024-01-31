Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Ижевские врачи смогли извлечь осколок из груди бойца СВО

09:40, 31 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевские врачи смогли извлечь осколок из груди бойца СВО
09:40, 31 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
168
0
#операция\n#СВО\n#хирургия\n#Удмуртия
Фото: Александр Бречалов
168
0

Осколок застрял рядом с лёгким.

Ижевск. Удмуртия. Врачи ижевской ГКБ №9 смогли удалить осколок из груди бойца СВО. Об этом написал в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Со спецоперации один из бойцов вернулся с осколком в груди. Травму он получил в апреле 2023 года, его лечили в военном госпитале, но один осколок удалить не удалось — он застрял глубоко в межреберье и причинял мужчине боль.

Врачи Центра торакальной хирургии больницы Максим Мясников и Олег Губер взялись проводить извлечение.

«Операция нужна была максимально щадящая — осколок находился совсем рядом с легким. Чтобы его найти, врачи использовали передвижной рентген-аппарат и провели торакоскопическое удаление», — комментирует Александр Бречалов.

Операция прошла успешно. Сейчас боец уже дома, в кругу своих близких.

09:40, 31 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
168
0
#операция\n#СВО\n#хирургия\n#Удмуртия