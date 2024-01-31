Ижевские врачи смогли извлечь осколок из груди бойца СВО

Осколок застрял рядом с лёгким.
Ижевск. Удмуртия. Врачи ижевской ГКБ №9 смогли удалить осколок из груди бойца СВО. Об этом написал в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.
Со спецоперации один из бойцов вернулся с осколком в груди. Травму он получил в апреле 2023 года, его лечили в военном госпитале, но один осколок удалить не удалось — он застрял глубоко в межреберье и причинял мужчине боль.
Врачи Центра торакальной хирургии больницы Максим Мясников и Олег Губер взялись проводить извлечение.
«Операция нужна была максимально щадящая — осколок находился совсем рядом с легким. Чтобы его найти, врачи использовали передвижной рентген-аппарат и провели торакоскопическое удаление», — комментирует Александр Бречалов.
Операция прошла успешно. Сейчас боец уже дома, в кругу своих близких.