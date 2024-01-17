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В Удмуртии из желудка девочки удалили ком волос весом почти в килограмм

11:32, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Удмуртии из желудка девочки удалили ком волос весом почти в килограмм
11:32, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
189
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#хирургия\n#операция\n#Удмуртия\n#Минздрав
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
189
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Девочка поступила в больницу из-за жалоб на боль.

Ижевск. Удмуртия. Врачи республиканской детской клинической больницы Удмуртии Эльдар Шокуев и Роман Закурдаев удалили ком волос весом 900 грамм из желудка подростка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

14-летняя девочка поступила в медучреждение из-за жалоб на боль в районе желудка. После проведения исследований врачи обнаружили в желудке подростка трихобезоар. Это инородное тело, формирующееся в желудке из проглоченных волос. В данном случае ком волос заполнял практически весь просвет желудка и части двенадцатипёрстной кишки.

Девочке успешно провели операцию по удалению. Сейчас она уже выписана и отправлена домой.

Основной причиной развития трихобезоара становится проглатывание волос детьми. Такое желание может возникнуть из-за дефицита железа или авитаминозов, а также стресса, отмечают врачи Удмуртии. 

11:32, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
189
0
#хирургия\n#операция\n#Удмуртия\n#Минздрав