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Гельминта длиной 14 сантиметров извлекли ижевские офтальмологи из века пациентки

16:17, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Гельминта длиной 14 сантиметров извлекли ижевские офтальмологи из века пациентки
16:17, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
762
0
#операция\n#Минздрав Удмуртии\n#гельминт
Фото: Минздрав УР
762
0

Редкую операцию провели в Республиканской офтальмологической клинической больнице

Ижевск. Удмуртия. Нeобычную операцию провели в Республиканской офтальмологической клинической больнице – хирурги-офтальмологи удaлили гельминта, который нaходился во внутреннем веке пациентки. Эту новость сообщили в Министерстве здравоохранения УР. 

Женщина обратилась в РОКБ с жалобами на образование в виде шишки на нижнем веке. При вскрытии внутреннего века оттуда выполз гельминт. Это червь-паразит, обитающий в организме человека, животных и растений. Его длина оказалась внушительной – около 14 сантиметров.

По версии врачей, паразит попал к пациентке во время работы с домашним скотом, вероятнее всего, состоялся антисанитарный контакт немытых рук с глазами.

16:17, 24 декабря, 2023
Константин Ижболдин
журналист
762
0
#операция\n#Минздрав Удмуртии\n#гельминт