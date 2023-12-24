Гельминта длиной 14 сантиметров извлекли ижевские офтальмологи из века пациентки

Ижевск. Удмуртия. Нeобычную операцию провели в Республиканской офтальмологической клинической больнице – хирурги-офтальмологи удaлили гельминта, который нaходился во внутреннем веке пациентки. Эту новость сообщили в Министерстве здравоохранения УР.

Женщина обратилась в РОКБ с жалобами на образование в виде шишки на нижнем веке. При вскрытии внутреннего века оттуда выполз гельминт. Это червь-паразит, обитающий в организме человека, животных и растений. Его длина оказалась внушительной – около 14 сантиметров.

По версии врачей, паразит попал к пациентке во время работы с домашним скотом, вероятнее всего, состоялся антисанитарный контакт немытых рук с глазами.