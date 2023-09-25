Ижевские хирурги удалили у 58-летнего пациента опухоль пищевода

Ижевск. Удмуртия. Врачи Ижевска провели торакоскопическую операцию по удалению опухоли пищевода с одномоментной реконструкцией этого органа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Операцию провели в Республиканском онкодиспансере Удмуртии. Врачи удалили у мужчины пораженный пищевод, а потом из желудка сформировали желудочный стебель и подшили его к остаткам пищевода.

«В настоящее время рак пищевода достаточно распространенное заболевание, его хирургическое лечение остается одним из наиболее сложных разделов современной онкологии. В год в Республиканском онкодиспансере проводится около 20 таких операций», — рассказал главврач онкодиспансера Виктор Заварзин.

От также отметил, что данную операцию можно провести не для каждого, решение всегда принимается индивидуально. Для этого врачи учитывают, размер опухоли, возраст человека его заболевания и состояние.

В настоящий момент специалисты ожидают получения результатов гистологии, на результате которых будет выстраиваться дальнейшее лечение.