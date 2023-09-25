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Ижевские хирурги удалили у 58-летнего пациента опухоль пищевода

12:35, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевские хирурги удалили у 58-летнего пациента опухоль пищевода
12:35, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#здоровье
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
107
0

Удалённая часть органа была реконструирована.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Ижевска провели торакоскопическую операцию по удалению опухоли пищевода с одномоментной реконструкцией этого органа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Операцию провели в Республиканском онкодиспансере Удмуртии. Врачи удалили у мужчины пораженный пищевод, а потом из желудка сформировали желудочный стебель и подшили его к остаткам пищевода. 

«В настоящее время рак пищевода достаточно распространенное заболевание, его хирургическое лечение остается одним из наиболее сложных разделов современной онкологии. В год в Республиканском онкодиспансере проводится около 20 таких операций», —  рассказал главврач онкодиспансера Виктор Заварзин. 

От также отметил, что данную операцию можно провести не для каждого, решение всегда принимается индивидуально. Для этого врачи учитывают, размер опухоли, возраст человека его заболевания и состояние. 

В настоящий момент специалисты ожидают получения результатов гистологии, на результате которых будет выстраиваться дальнейшее лечение. 

12:35, 25 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция\n#здоровье