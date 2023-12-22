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Нейрохирурги Удмуртии помогли получившему пулевое ранение бойцу СВО

09:40, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Нейрохирурги Удмуртии помогли получившему пулевое ранение бойцу СВО
09:40, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#ранение\n#операция\n#помощь\n#врачи
Фото: vk.com/a.brechalov
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Медпомощи в военных госпиталях оказалось недостаточно.

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии прооперировали бойца СВО, который получил пулевое ранение в руку. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

В результате травмы Алексею сделали две операции в военных госпиталях. Несмотря на это боль не прошла, и мужчина не мог двигать кистью, поэтому он обратился к нейрохирургам Ижевска. Врачи ГКБ №7 установили, что пациент имеет тяжелое поражение срединного и локтевого нервов. Срединный нерв бойцу подлечили раньше, но до локтевого специалисты военных госпиталей не добрались.

Отмечается, что это был очень непростой случай. Ранение повлекло изменения, появились рубцы, а также сильно повредился локтевой нерв. Во время микрохирургической операции врачи иссекли все рубцы и неврому (опухоль нерва), а также сшили нерв.

После хирургического вмешательства боль у пациента уменьшилась в первые сутки, а потом Алексей начал двигать кистью и пальцами рук. Далее ему предстоит пройти долгое лечение и реабилитацию, но врачи дают хороший прогноз. 

09:40, 22 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
361
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#ранение\n#операция\n#помощь\n#врачи