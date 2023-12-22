Нейрохирурги Удмуртии помогли получившему пулевое ранение бойцу СВО

Ижевск. Удмуртия. Врачи Удмуртии прооперировали бойца СВО, который получил пулевое ранение в руку. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

В результате травмы Алексею сделали две операции в военных госпиталях. Несмотря на это боль не прошла, и мужчина не мог двигать кистью, поэтому он обратился к нейрохирургам Ижевска. Врачи ГКБ №7 установили, что пациент имеет тяжелое поражение срединного и локтевого нервов. Срединный нерв бойцу подлечили раньше, но до локтевого специалисты военных госпиталей не добрались.

Отмечается, что это был очень непростой случай. Ранение повлекло изменения, появились рубцы, а также сильно повредился локтевой нерв. Во время микрохирургической операции врачи иссекли все рубцы и неврому (опухоль нерва), а также сшили нерв.

После хирургического вмешательства боль у пациента уменьшилась в первые сутки, а потом Алексей начал двигать кистью и пальцами рук. Далее ему предстоит пройти долгое лечение и реабилитацию, но врачи дают хороший прогноз.