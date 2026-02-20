Ижевск. Удмуртия. Частный сектор Ижевска готовится к паводку. В пятницу, 20 февраля, журналисты побывали в Ленинском районе на улице Степной во время уборки снега с дороги. Это самая низкая точка микрорайона Татар-базар, куда с горы будут стекать все талые воды.

Глава Ленинского района города Михаил Попов рассказал, что специальная комиссия уже определила участки, которые входят в зону паводка. С этих территорий вывоз уже начался, чтобы ко времени таяния его там оставалось минимум.

«Мы начали работы ещё осенью, начали очищать канавы, сейчас начался вывоз снега. Водопропускные трубы у нас все инвентаризированы. Когда начнётся паводок, мы готовы на 100 % к их очистке и отпариванию, если будет собираться лёд», — рассказал Михаил Вячеславович.

Он подчеркнул, что администрация сотрудничает с уличкомами. С их помощью жителям частного сектора объясняют, какие должны быть правильные действия в преддверии паводка.

«Не нужно снег выкидывать на дорогу, его надо складировать у дороги, мы его потом вывозим. Сейчас у нас в районе работает 45 единиц техники — в основном, погрузчики и самосвалы», — сказал глава района.

Главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска Роман Стерхов отметил, что СБиДХ является заказчиком проведения работ от лица администрации города.

«Вывоз снега мы проводим для того, чтобы обеспечить доступ к водоотводным каналам, которые будем прочищать на следующем этапе работ. Затем будем пробивать и пропаривать водопропускные трубы. Все эти этапы значимы и идут друг за другом», — пояснил Роман Юрьевич.

Он напомнил, что аналогичная ситуация наблюдается и в частном секторе Первомайского района Ижевска.

«Это районы Нижнее Болото, Верхнее Болото и все прилегающие территории. Графики составили и уже приступили к работам и там. Основная проблема по всему городу — количество снега. Потому что снег у нас везде. А в частном секторе ещё и своя специфика — вынос снега с придомовых территорий. Скоро столкнёмся с тем, что в водопропускных канавах будет очень много мусора, который допускают местные жители. Плюс стеснённые условия: узкие дороги и припаркованные автомобили», — перечислил Роман Стерхов.

Он подчеркнул, что раз в этом году объём снега значительно превышает норму, было принято решение начать противопаводковые мероприятия в городе раньше.

Мастер по участку компании «ИжАтоСнаб» Евгений Воронцов рассказал, что на самой улице Степной работе в принципе ничего не мешает, дорога магистральная, жители относятся с пониманием.

С 1 ноября с дорог и дворов Ижевска вывезено порядка 950 тыс. кубометров снега. Весь снег вывозят на снегосвалку на улице Пойма.

«За суточную смену в среднем вывозим 25 тысяч кубов снега. Но были и рекорды — по 35 и даже 37 тыс. кубов», — рассказал Евгений Николаевич.