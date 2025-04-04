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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Премьер-министр Удмуртии: проезд Копровый в Ижевске перезимовал отлично

09:50, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Премьер-министр Удмуртии: проезд Копровый в Ижевске перезимовал отлично
09:50, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
40
0
#Ижевск\n#проезд Копровый\n#ремонт дорог
Источник фото: @arzik2
40
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Правда, кое-где отошёл бордюрный камень.

Ижевск. Удмуртия. Проезд Копровый в Ижевске перезимовал отлично. Об этом в соцсетях рассказал премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

«В прошлом году по нацпроекту здесь стабилизировали основание, уложили 1,8 км нового асфальта, сделали тротуар, провели работы по озеленению. Замечания к подрядчику есть — отошёл бордюрный камень. Будут устранять», — написал он.

Роман Ефимов также напомнил всего в Ижевске до конца мая запланировано проверить 100 гарантийных участков дорог.

Так глава правительства Удмуртии побывал на улице 10 лет Октября. Больше всего выбоин здесь на подъезде к перекрёстку с улицей 9 Января, разбиты бордюры. Ливневые канализации здесь выше уровня дороги. Вода не уходит и постепенно «съедает» полотно.

На улице Союзной интенсивность движения выше, чем в центре — 426 авто в час. Здесь нужна замена полотна и тротуары к новостройкам.

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09:50, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
40
0
#Ижевск\n#проезд Копровый\n#ремонт дорог