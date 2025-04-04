Ижевск. Удмуртия. Проезд Копровый в Ижевске перезимовал отлично. Об этом в соцсетях рассказал премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов.

«В прошлом году по нацпроекту здесь стабилизировали основание, уложили 1,8 км нового асфальта, сделали тротуар, провели работы по озеленению. Замечания к подрядчику есть — отошёл бордюрный камень. Будут устранять», — написал он.

Роман Ефимов также напомнил всего в Ижевске до конца мая запланировано проверить 100 гарантийных участков дорог.

Так глава правительства Удмуртии побывал на улице 10 лет Октября. Больше всего выбоин здесь на подъезде к перекрёстку с улицей 9 Января, разбиты бордюры. Ливневые канализации здесь выше уровня дороги. Вода не уходит и постепенно «съедает» полотно.

На улице Союзной интенсивность движения выше, чем в центре — 426 авто в час. Здесь нужна замена полотна и тротуары к новостройкам.