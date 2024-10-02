Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершается ремонт проезда Копрового. Качество выполненных работ проверяет приёмочная комиссия. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

За лето на проезде отремонтировали проезжую часть и тротуар. Старый асфальт был снят, основание стабилизировано. Дорожники уложили двойной слой асфальтобетона, отсыпали и укрепили обочины. На объекте применена технология холодного ресайклинга, с помощью которой старое покрытие было переработано и использовано вновь.

«Мы здесь применили одну из современных технологий – это холодный ресайклинг, который нам позволил достичь высокого модуля упругости дорожного полотна и на нем в период гарантии, а гарантия будет 6 лет, не появится колея. Подходили к ремонту комплексно. Помимо проезжей части, мы отремонтировали существующие пешеходные дорожки, также в ходе ремонта приняли решение о продлении тротуаров до конца объекта. В итоге на этом объекте появилось почти 2 км пешеходной дорожки», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Все пешеходные дорожки отремонтированы с учётом требований доступной среды — с занижением бордюров и пологими пандусами.

Большую часть полученных замечаний по объекту подрядчик уже устранил, но проблемные места ещё остаются.

Есть ряд замечаний. В частности, по обустройству одного нерегулируемого пешеходного перехода в месте, где заканчивается тротуар с одной стороны и переходит движение на противоположную сторону. Нужно обозначить створ пешеходного перехода, установить соответствующие дорожные знаки, нанести горизонтальную разметку. Также необходимо нанести разметку, обозначающую край проезжей части», — пояснил заместитель начальника отдела надзора Управления ГАИ МВД по Удмуртии Анатолий Кулюшин.

Кроме того, планируется перенос одного из «лежачих полицейских».

Объект будет сдан уже в ближайшие недели.