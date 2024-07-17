С 19 по 21 июля в Ижевске полностью перекроют движение по участку улицы Майской

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Майской пройдут работы по реконструкции теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

С 20:00 19 июля до 23:59 21 июля «Т Плюс» заменит подземные теплосети под дорогой на улице Майской в районе домов №№ 6 и 9. На это время участок полностью закроют для движения, не будет сквозного проезда между улицами Пушкинской и Щорса. Маршруты общественного транспорта в указанный период будут перенаправлены.

Для безопасности организуют временную схему дорожного движения с указанием путей объезда, установят защитные ограждения с сигнальным освещением для ночного времени.

Отметим, что замена трубопроводов под дорогой на Майской — часть большого проекта реконструкции теплосетей, подключённых к центральному тепловому пункту в переулке Северном, 47т. Проект реализуется по концессионному соглашению между «Т Плюс» и администрацией Ижевска. Общая протяжённость участков реконструкции составляет 1,9 км, что в результате повысит качество и надёжность отопления и горячего водоснабжения 15 жилых домов и детского сада района.