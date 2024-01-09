В Ижевске на улице Ленина 9 и 10 января продолжится уборка снега 

Ижевск. Удмуртия. На улице Ленина в Ижевске продолжится уборка снега. Об этом сообщила администрация города.

Работы по расчистке будут проводиться 9 и 10 января по следующему графику: 9 января с 09:00 до 17:00 от улицы Халтурина до улицы 40 лет Победы, с 08:30 до 12:00 от улицы 40 лет Победы до улицы Молодежной, с 13:30 до 17:00 от улицы Молодежной до улицы 40 лет Победы.

А 10 января с 08:30 до 12:00 убирать снег будут от улицы Молодежной до улицы Союзной, и с 13:30 до 17:00 в обратном направлении.

Администрация Ижевска просит не парковаться на указанных участках для возможности проведения качественной уборки.