В Ижевске ищут подрядчика на содержание тротуаров и зелёных насаждений в Берёзовой роще

Ижевск. Удмуртия. У Берёзовой рощи в Ижевске может появиться подрядчик, в обязанности которого войдёт содержание пешеходных дорожек и зелёных насаждений. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Общая площадь тротуаров в парке составляет 3,3 тысячи кв. м, зелёные насаждения занимают 88,7 тысячи кв. м, чуть меньше половины из которых приходится на газоны. Контракт с подрядчиком будет заключен на весь 2024 год.

Подрядчик будет обязан следить за состоянием вверенных ему объектов круглый год: чистить снег, подметать и убирать мусор, валить аварийные деревья и т. д.

Начальная цена контракта составляет 3 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 декабря.

Напомним, к концу строительного сезона в парке сделали спуск к реке Карлутке, пешеходные и велосипедные дорожки, проложили тропинки. Также восстановлен мост через реку, обустроена площадка для выгула животных.