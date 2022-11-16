Приёмочная комиссия проверила качество ремонта дороги до посёлка Медведево в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Комиссия провела приёмку дороги, ведущую от Сарапульского тракта к микрорайону Совхоз Медведево. Работы здесь провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказали местные жители, дорогу здесь ждали давно. До 1968 года её вовсе не было, людям приходилось ходить по грязи. Оставшаяся с советских времён дорога к 2022 году не выдерживала никакой критики. К тому же здесь напрочь отсутствовали освещение и тротуар.

Начальник отдела ремонта и содержания автодорог Миндортранса Удмуртии Екатерина Чарыкова рассказала, что протяжённость ремонтируемого участка — 1,5 км. Расходы составили около 60 млн рублей. Дорожники обновили основание дороги, уложили два слоя асфальтобетона марки ЩМА-16, произведённого по новым ГОСТам. Отсыпали и укрепили обочины, установили бордюрные камни, выполнили съезды. Обновили остановочные площадки и заездные карманы. Также здесь появились тротуары и уличные фонари.

«На этом участке дороги освещения не было совсем. В августе 2022 года в комплексе со строительством дороги обустроили уличное освещение. Установили 37 железобетонных опор и 43 светильника, выполнили монтаж воздушной линии самонесущим изолированным проводом. Линия уже находится в рабочем состоянии, обслуживается», — рассказал главный инженер муниципального предприятия «Горсвет» Алексей Мясников.

«Всего в 2022 году в Ижевске в рамках нацпроекта отремонтировали шесть объектов протяжённостью 7,5 км — улицы Новая, Олега Кошевого, Леваневского, Гагарина, переулок Северный и этот проезд до Медведево. На 2023 год планируем тоже шесть объектов, но в 3 км. Меньшая протяжённость из-за того, что в план включены крупные объекты на улице Ленина, 10 лет Октября, Новоажимова, которые по ширине больше двух полос», — рассказала Екатерина Чарыкова.

Член регионального штаба Народного фронта в Удмуртии Андрей Цаплин отметил, что дорога на совхоз Медведево является важной для города. Во-первых, к ней примыкает хорошая дорога, ведущая к микрорайону для многодетных семей.

«Получалось, чтобы доехать до той дороги, надо было преодолеть непроезжую зону. Тем более, по этой дороге курсирует школьный автобус. При этом есть замечания по поводу безопасности на новом объекте. Пока не установлены дорожные знаки. Этого не было в смете по БКД, но эти работы должны были провести на средства заказчика», — сказал Цаплин.

Также он рекомендовал по всей длине тротуара установить ограждения для безопасности пешеходов. Представители Службы благоустройства и дорожного хозяйства отметили, что необходимые знаки появятся в ближайшее время, как только будет принято соответствующее постановление, согласованное с ГИБДД. Разметку на переходе нанесут весной, после схода снега.

Всего же по Удмуртии в 2023 году планируют отремонтировать 80 объектов дорожной сети общей протяжённостью в 118 км. На эти нужды направят 3,5 млрд рублей. В рамках нацпроекта из федерального бюджета поступит 1 млрд 159 млн рублей.