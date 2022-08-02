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Дорожники приступили к ремонту улицы Гагарина в Ижевске

09:40, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
Дорожники приступили к ремонту улицы Гагарина в Ижевске
09:40, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Рабочие восстановят 700-метровый участок дороги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске дорожники начали ремонт проезжей части улицы Гагарина на её отрезке от улицы Областная до ЖД-вокзала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Обновление дорожного полотна на участке от железнодорожного вокзала станет логичным продолжением проекта по реконструкции привокзальной площади, где сейчас ремонтируют пешеходную зону и тротуары, заезд на привокзальную территорию и автопарковку», — сказала глава города Олег Бекмеменьев.

Перед началом дорожных работ сотрудники МУП «ИжГЭТ» отремонтировали трамвайные пути. В настоящий момент работники «Удмуртавтодора» укладывают асфальт на стороне движения от железнодорожного вокзала в сторону центра.

Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

09:40, 02 августа, 2022
Юрий Абашев
182
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог