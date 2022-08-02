Дорожники приступили к ремонту улицы Гагарина в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске дорожники начали ремонт проезжей части улицы Гагарина на её отрезке от улицы Областная до ЖД-вокзала. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Обновление дорожного полотна на участке от железнодорожного вокзала станет логичным продолжением проекта по реконструкции привокзальной площади, где сейчас ремонтируют пешеходную зону и тротуары, заезд на привокзальную территорию и автопарковку», — сказала глава города Олег Бекмеменьев.

Перед началом дорожных работ сотрудники МУП «ИжГЭТ» отремонтировали трамвайные пути. В настоящий момент работники «Удмуртавтодора» укладывают асфальт на стороне движения от железнодорожного вокзала в сторону центра.

Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.