В 2022 году над заводом «Ижсталь» исчезнут «лисьи хвосты»

Предприятие завершит модернизацию системы газоочистки.

Ижевск. Удмуртия. Завод «Ижсталь» в 2022 году завершит модернизацию системы газоочистки сталеплавильных печей, что избавит город от выбросов, более известных как «лисьи хвосты». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Предприятие подключит последнюю печь к современной итальянской системе газоочистительной системе, которая уже обслуживает основную часть комплекса. Оборудование уже закуплено. Сейчас идёт поставка металлоконструкций для тракта, отводящего выбросы. Монтаж закончат уже в следующем году.