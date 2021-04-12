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Субботник на площадке Сети Парка в Ижевске пройдёт 13 апреля

09:40, 12 апреля, 2021
Юрий Абашев
Субботник на площадке Сети Парка в Ижевске пройдёт 13 апреля
09:40, 12 апреля, 2021
Юрий Абашев
132
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#городская среда
Фото: vk.com/legatoarchitects
132
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Принять участие могут все желающие.

Ижевск. Удмуртия. Открытый субботник на площадке Сети Парка возле первого корпуса УдГУ в Ижевске пройдёт 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Помочь в уборке территории скейтпарка могут все желающие. Субботник продлится с 17:00 до 20:00. За зиму на площадке скопился мусор, который необходимо убрать перед открытием нового сезона.

Отметим, что в Сети Парке размещены бетонные и деревянные рампы, памп-трек, баскетбольная площадка, а также зона отдыха со скамейками.

Напомним, что субботник возле Главного корпуса Ижевского оружейного завода пройдёт 15 апреля. Для участия надо отправить заявку организаторам. Всероссийский субботник пройдёт в республике 24 апреля.

09:40, 12 апреля, 2021
Юрий Абашев
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#городская среда