Субботник на площадке Сети Парка в Ижевске пройдёт 13 апреля

Принять участие могут все желающие.

Ижевск. Удмуртия. Открытый субботник на площадке Сети Парка возле первого корпуса УдГУ в Ижевске пройдёт 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Помочь в уборке территории скейтпарка могут все желающие. Субботник продлится с 17:00 до 20:00. За зиму на площадке скопился мусор, который необходимо убрать перед открытием нового сезона.

Отметим, что в Сети Парке размещены бетонные и деревянные рампы, памп-трек, баскетбольная площадка, а также зона отдыха со скамейками.

Напомним, что субботник возле Главного корпуса Ижевского оружейного завода пройдёт 15 апреля. Для участия надо отправить заявку организаторам. Всероссийский субботник пройдёт в республике 24 апреля.