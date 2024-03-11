В Индустриальном районе Ижевска отремонтируют тротуары, ведущие к пяти школам

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году на территории Индустриального района Ижевска планируется отремонтировать 13 тротуаров.

В Ижевске близится сезон ремонта тротуаров в рамках проекта «Пешеходный Ижевск», инициированного депутатами Городской думы. В прошлом году таким образом в столице республики восстановили 44 тротуара.

В каждом районе города проведён предварительный отбор предназначенных к ремонту тротуаров. В Индустриальном районе планируется обновление 13 тротуаров, среди которых дорожки, ведущие к пяти школам.

«Тротуар к школе № 8 проложим со стороны сквера на Воткинском шоссе, школа здесь установит дополнительную калитку. Также в микрорайоне Буммаш необходимо соединить тротуаром школу № 19 с улицей Строителей. Сейчас на этом пути нет тротуара, только межквартальная дорога, по которой вынуждены ходить дети. В этом году мы планируем построить первую часть тротуара: от стоянки школы № 19, мимо вечерней школы. Дальнейший путь пока преграждает теплотрасса, реконструкцию которой постараемся ускорить. Еще один запланированный тротуар: между парком Космонавтов и школой № 69. Сейчас здесь узкая дорожка, отсыпанная асфальтовой крошкой. Договорились перенести забор парка и сделать нормативный по ширине тротуар, который можно чистить трактором. Также в плане тротуары с двух сторон школы № 79: от трамвайной остановки вдоль школы и далее вглубь квартала до детсада № 52. И тротуар от трамвайной остановки на улице Серова до школы № 84», — рассказал координатор проекта «Пешеходный Ижевск», Председатель Городской думы Фарит Губаев.

Ещё один важный объект — тротуар, ведущий к ГКБ №8. Ранее жителям улицы Тимирязева добирались до медорганизации через территорию медсанчасти МВД, которая в настоящий момент закрыта. Теперь гражданам приходится делать большой крюк.

«Мы планируем перенести забор детского сада № 206 и сделать новый тротуар между детсадом и медсанчастью. Он позволит жителям вновь ходить в поликлинику коротким маршрутом», — отметил Фарит Губаев.

На 2024 год запланирован ремонт следующих тротуаров Индустриального района:

· от дома 12а по Воткинскому шоссе до улицы Удмуртская;

· тротуар к школе № 8 со стороны сквера по Воткинскому шоссе;

· от подземного перехода на Воткинском шоссе до дома 3а по улице Кунгурцева (продуктовый магазин);

· от улицы Дзержинского, 65 до школы № 69;

· тротуар вдоль детской площадки за домом 92а по Воткинскому шоссе, по направлению к школе № 19;

· от стоянки школы № 19 до дома 96а по Воткинскому шоссе;

· от нежилого здания по улице 9-е Января,183б (Озон) до калитки школы № 79;

· тротуар вдоль школы № 79 до дома 191 по улице 9-е Января;

· по улице Буммашевской от дома 70 до дома 74;

· от улицы Тимирязева, 3 до школы № 84, вдоль улицы Тимирязева;

· тротуар вдоль детского сада № 206;

· тротуар по улице Ленина от автосалона Volkswagen до улицы 40 лет Победы;

· тротуар от ЖК «Йога» (улица Районная) до моста через реку Карлутка.

Реестр тротуаров может быть изменён по техническим причинам.

Предложить свои варианты по ремонту пешеходных дорожек можно на сайте «Пешеходный Ижевск» или в общественных приемных депутатов Городской думы. Отбор тротуаров проводится в соответствии с утвержденными критериями: пешеходный трафик, связь тротуара с социальными объектами: школами, больницами, детсадами, остановками, техническое состояние имеющегося тротуара. Также тротуар должен располагаться на муниципальной территории.