Жители Ижевска удивились функционалу досуговых домиков в парке «Тишино»

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска удивило решение организации досуга в коммерческих домиках парка «Тишино». На странице главы города Дмитрия Чистякова своим возмущением поделилась ижевчанка Марина Меринова.

«Прошу пересмотреть функциональность данных домиков на территории парка. Учесть формат парка, его размер и назначение как районного парка, где каждый день находятся сотни детей. В метровом доступе одна из самых больших школ Ижевска. Сегодня наблюдала за одним из таких досугов в одном из домиков. Веселье, пиво, шашлычки — вроде бы, обычное дело, но не в окружении семей с детьми от 0 до 15 лет, которые наблюдают за этим и не понимают одного, как так?», — сообщила многодетная мама.

Она напомнила, что правила парка гласят: на территории нельзя распивать алкоголь и курить.

«Но около домиков можно! Прошу принять меры. Это явный дисбаланс, предлагаю не ждать прецедентов и заблаговременно создать корректные и безопасные условия для жителей района и всех гостей парка», — написала жительница Ижевска.

Она также напомнила, что в «старом Тишино» на возвышенности такой досуг был уместен, так как эти домики находятся в укромном месте, но не в текущей ситуации.

«Новые домики находятся в очень проходимом месте, и там максимальное скопление детей и семей с детьми! Тем самым такой досуг является сомнительным на территории парка! Функционал домиков необходимо пересмотреть! Есть масса вариантов для досуга. Когда мы все вместе согласовали проект данного парка, лично у меня не было такого визуала конечного результата! Прошу взять вопрос под контроль», — обратилась горожанка к мэру Ижевска.