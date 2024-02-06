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Вдоль улицы Выставочной в Ижевске в сугробах «прорезали» тропинки, позволяющие добраться до 1 РКБ

15:15, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Вдоль улицы Выставочной в Ижевске в сугробах «прорезали» тропинки, позволяющие добраться до 1 РКБ
15:15, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
385
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: ИА "Сусанин"
385
0

На противоположной стороне улицы, где был тротуар, ведутся работы по перекладке сетей водоотведения.

Ижевск. Удмуртия. На улице Выставочной в Ижевске из-за земляных работ пешеходы лишились единственного тротуара, ведущего к 1 РКБ. Спустя две недели после начала раскопа был организован альтернативный путь. Об этом сообщил источник «Сусанина».

Напомним, что на улице Выставочной идёт плановая реконструкция сетей водоотведения, которые идут под единственным имеющимся тротуаром. В результате раскопок тропинка оказалась закрыта для пешеходов. Граждане жаловались, что теперь покинуть медицинский городок можно на общественном транспорте, который из-за малого количества автобусов на маршруте постоянно переполнен.

Спустя две недели после начала активной фазы земляных работ, на противоположной части улицы в сугробах была «прорезана» тропинка для пешеходов.

15:15, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
385
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда