Вдоль улицы Выставочной в Ижевске в сугробах «прорезали» тропинки, позволяющие добраться до 1 РКБ

Ижевск. Удмуртия. На улице Выставочной в Ижевске из-за земляных работ пешеходы лишились единственного тротуара, ведущего к 1 РКБ. Спустя две недели после начала раскопа был организован альтернативный путь. Об этом сообщил источник «Сусанина».

Напомним, что на улице Выставочной идёт плановая реконструкция сетей водоотведения, которые идут под единственным имеющимся тротуаром. В результате раскопок тропинка оказалась закрыта для пешеходов. Граждане жаловались, что теперь покинуть медицинский городок можно на общественном транспорте, который из-за малого количества автобусов на маршруте постоянно переполнен.

Спустя две недели после начала активной фазы земляных работ, на противоположной части улицы в сугробах была «прорезана» тропинка для пешеходов.