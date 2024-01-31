В Ижевске начали сносить старый корпус школы №90 на улице Ленина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ленина начался снос здания школы 1936 года постройки. Здесь был один из корпусов школы №90. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Здание было признано аварийным и не подлежащим ремонту. Учащихся временно перевели в школу №46. Образовательный процесс при этом не прерывается.

Для строительства нового корпуса будет согласован другой участок. Новое здание рассчитывается на 825 мест. Проект включен в муниципальную программу «Территориальное развитие» до 2027 года.

В администрации отметили, что освободившийся участок останется в собственности города. Здесь планируют построить социальный объект.