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В Ижевске начали сносить старый корпус школы №90 на улице Ленина

17:41, 31 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске начали сносить старый корпус школы №90 на улице Ленина
17:41, 31 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
466
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос\n#городская среда
Фото: ИА «Сусанин»
466
0

Здание было построено в 1936 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Ленина начался снос здания школы 1936 года постройки. Здесь был один из корпусов школы №90. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Здание было признано аварийным и не подлежащим ремонту. Учащихся временно перевели в школу №46. Образовательный процесс при этом не прерывается.

Для строительства нового корпуса будет согласован другой участок. Новое здание рассчитывается на 825 мест. Проект включен в муниципальную программу «Территориальное развитие» до 2027 года.

В администрации отметили, что освободившийся участок останется в собственности города. Здесь планируют построить социальный объект.

17:41, 31 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
466
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#снос\n#городская среда