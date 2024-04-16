Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска опубликовала план общегородских субботников апреля «За чистый Ижевск» (6+). Они пройдут в пятницы и субботы — 19 и 20 апреля, а также 26 и 27 апреля.

Муниципальные власти призывают выйти большой командой горожан и привести в порядок общественные пространства. Инвентарь и перчатки организаторы выдадут на месте.

Напомним, ранее глава Ижевска Дмитрий Чистяков подчеркнул, что в эти четыре дня хотелось, чтобы почин администрации поддержали не только служащие, предприятия, сотрудники заводов, но, чтобы поддержал каждый.

«Хотелоcь бы, чтобы горожане поддержали, чтобы молодёжь поддержала, как у наc зимой было, вот это же единение. Так вcегда Роccия побеждала — единcтвом, командной такой иcторией. А еcли мы разломимcя, кто-то будет на диванах cидеть и критиковать вcех оcтальных, говорить «мы же платим налоги, поэтому мы никуда не пойдём» — эта иcтория, на cамом деле, она не за правду», — сказал тогда градоначальник.

Перечень общегородских субботников

Индустриальный район

26 апреля — 14:00, Буммашевский лес,

27 апреля — 14:00, Тимирязевский лес.

Ленинский район

19 апреля — 15:00, аллея Кононова,

20 апреля — 10:00, Заречный сквер,

26 апреля — 15:00, лесопосадка на перекрёстке улиц Баранова и Олега Кошевого.

Октябрьский район

20 апреля — 10:00, сквер памяти школы №88 (у Октябрьского МФЦ),

27 апреля — 10:00, Набережная Ижевского пруда на участке от монумента «Дружбы народов» до устья речки Подборенки,

27 апреля — 10:00, Холмогоровский лес.

Первомайский район

19 апреля — 16:00, территория у дома по адресу улица Пастухова, 47,

19 апреля — 11:00, Крымская аллея.

Устиновский район

20 апреля — 11:00, территория у пруда на улице Автозаводской,

27 апреля — 10:00, лесопосадка на улице Ворошилова,

27 апреля — 10:00, лесопосадка за магазином «Автомобили»,

27 апреля — 13:00, «Ёлки-парк».