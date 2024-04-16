Горожан призывают помочь в уборке общественных пространств.
Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска опубликовала план общегородских субботников апреля «За чистый Ижевск» (6+). Они пройдут в пятницы и субботы — 19 и 20 апреля, а также 26 и 27 апреля.
Муниципальные власти призывают выйти большой командой горожан и привести в порядок общественные пространства. Инвентарь и перчатки организаторы выдадут на месте.
Напомним, ранее глава Ижевска Дмитрий Чистяков подчеркнул, что в эти четыре дня хотелось, чтобы почин администрации поддержали не только служащие, предприятия, сотрудники заводов, но, чтобы поддержал каждый.
«Хотелоcь бы, чтобы горожане поддержали, чтобы молодёжь поддержала, как у наc зимой было, вот это же единение. Так вcегда Роccия побеждала — единcтвом, командной такой иcторией. А еcли мы разломимcя, кто-то будет на диванах cидеть и критиковать вcех оcтальных, говорить «мы же платим налоги, поэтому мы никуда не пойдём» — эта иcтория, на cамом деле, она не за правду», — сказал тогда градоначальник.
Перечень общегородских субботников
Индустриальный район
26 апреля — 14:00, Буммашевский лес,
27 апреля — 14:00, Тимирязевский лес.
Ленинский район
19 апреля — 15:00, аллея Кононова,
20 апреля — 10:00, Заречный сквер,
26 апреля — 15:00, лесопосадка на перекрёстке улиц Баранова и Олега Кошевого.
Октябрьский район
20 апреля — 10:00, сквер памяти школы №88 (у Октябрьского МФЦ),
27 апреля — 10:00, Набережная Ижевского пруда на участке от монумента «Дружбы народов» до устья речки Подборенки,
27 апреля — 10:00, Холмогоровский лес.
Первомайский район
19 апреля — 16:00, территория у дома по адресу улица Пастухова, 47,
19 апреля — 11:00, Крымская аллея.
Устиновский район
20 апреля — 11:00, территория у пруда на улице Автозаводской,
27 апреля — 10:00, лесопосадка на улице Ворошилова,
27 апреля — 10:00, лесопосадка за магазином «Автомобили»,
27 апреля — 13:00, «Ёлки-парк».