На месте бюста Феликса Дзержинского в Ижевске установили мемориальную доску доктору Фёдору Гаазу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возле медико-санитарной части №18 ФСИН России на улице Коммунаров открыли мемориальную доску в честь доктора Фёдора Гааза (годы жизни 1780-1853). Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Открытие мемориальной доски приурочено к 195-летию образования медицинской службы уголовно-исправительной системы России. Инициатором увековечивания памяти родоначальника российской пенитенциарной медицины стала начальник медсанчасти №18 Светлана Логинова. Доска появилась благодаря поддержке ветерана УФСИН, бывшего начальника колонии-поселения №11 Николая Шингаркина.

Фёдор Гаас — московский врач немецкого происхождения. Работал главным врачом московских тюрем, вёл деятельность по облегчению жизни заключённых. В частности, он инициировал постройку отдельных больниц для арестантов и добился уменьшения веса кандалов.

Отметим, мемориальную доску установили на постаменте, где летом 2022 года был установлен бюст основателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского. Весной 2023 года бюст исчез. Как «Сусанину» сообщили в пресс-службе УФСИН по Удмуртии, скульптура находится на хранении и для неё подыскивается новое место.