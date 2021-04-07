Жителей Ижевска приглашают на субботник возле башни «Ижмаша»

Кроме того, для всех желающих проведут экскурсию по архитектурному памятнику.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоится субботник возле Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Он пройдёт 15 апреля в 15:00. Об этом сообщает Национальный музей Удмуртской Республики имени Кузебая Герда.

На территории вокруг завода волонтёрам предстоит убрать снег. Кроме того, для всех желающих сотрудники национального музея проведут экскурсию по архитектурному памятнику.

Отправить заявку на участие или задать интересующие вопросы можно на электронную почту: niktim57@gmail.com. В письме с темой «Субботник» должны быть ФИО, номер телефона и адрес электронной почты.

Напомним, 3 июля 2018 года в здании главного корпуса оружейного завода произошёл пожар, в результате которого обрушился шпиль. В 2021 году на объекте начнут изыскательские работы — они нужны, чтобы оценить состояние здание и, исходя из этого, составить проектно-сметную документацию для восстановления памятника. Из республиканского бюджета на эти цели выделено более 25 млн рублей.