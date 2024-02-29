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Жители Удмуртии смогут выбрать объекты для благоустройства одновременно с выборами президента

16:10, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жители Удмуртии смогут выбрать объекты для благоустройства одновременно с выборами президента
16:10, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Удмуртия\n#Ярослав Семенов\n#городская среда\n#выборы Президента РФ
Фото: ИА "Сусанин"
44
0

Отдельное голосование будет проходить на избирательных участках республики 15-17 марта.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут выбрать объекты для благоустройства в своём муниципалитете на участках для голосования по выборам президента России. Об этом рассказал в ходе эфира в соцсетях Центра управления региона премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

«Очень важно сказать, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будет реализован до 2030 года. Я зафиксировал очень важные для нас слова президента в ходе его сегодняшнего обращения к парламенту, что и комфортная городская среда, и конкурс среди малых городов и исторических поселений на благоустройство будут продолжаться», — сказал Ярослав Семёнов.

Он отметил, что на избирательных участках в марте во время выборов президента России, граждане также смогут проголосовать за объекты, которые бы они хотели включить в программу благоустройства в своём населённом пункте.

Напомним, в 2023 году 106 тысяч жителей республики приняли участие в подобном голосовании.

16:10, 29 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Удмуртия\n#Ярослав Семенов\n#городская среда\n#выборы Президента РФ