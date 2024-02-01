Жители Камбарки могут поделиться мнением о будущем бывшего стадиона «Юность»

Камбарка. Удмуртия. Жители Камбарки могут направить предложения по благоустройству территории бывшего стадиона «Юность» главе Камбарского район Удмуртии. Об этом сам Александр Галанов сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях.

«Какие планы у вас по бывшему стадиону «Юность» в заплотинной части города? Хотелось бы увидеть это место в качестве места отдыха для жителей микрорайона», — обратилась с вопросом к главе района Людмила Жилина.

Александр Галанов подтвердил, что «Юность» давно уже не эксплутаируется как стадион, есть уже предложения для того, чтобы начать использовать его по федеральной программе формирования комфортной городской среды.

«Будем продумывать ещё варианты. Первое видение — ФОК. Но это дорогостоящий объект. Продумывали организовать детские площадки. Но считаю, что нужно провести опрос среди жителей Камбарки, жителей микрорайона Суворова — что они хотят видеть на территории «Юности». Если есть предложения, направляйте мне их в личные сообщения в соцсетях. Будем всем миром думать, что делать там дальше», — подчеркнул глава района.