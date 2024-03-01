«Сделали всё возможное»: глава Ижевска прокомментировал вырубку деревьев на улице Молодёжной

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что после вырубки сквера на улице Молодёжной под строительство торгового центра, надо задуматься о том, какие городские территории выставляются на продажу. Об этом глава Ижевска заявил в интервью радиоведущей Ольге Прохоровой.

Дмитрий Чистяков прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев возле дома №82 на улице Молодёжной. Напомним, участок земли, прилегающий к жилому дому, был продан предпринимателю. Сделка прошла в рамках закона. Предприниматель выразил намерение провести компенсационную высадку деревьев взамен вырубленных. Напомним, ранее администрация города сообщала о том, что весной планируется высадка 42 ясеней неподалёку.

«Мы готовы предоставить участок муниципальной земли для того, чтобы там появился скверик. Сделано всё возможное, но случилось то, что случилось. <…> Надо, наверно, задуматься, какие территории мы выставляем на подобные торговые процедуры. Это можно было предусмотреть, но сделано было значительно раньше (вступления Чистякова на пост главы города, - прим. ред.). Диалог с жителями продолжается», — отметил глава города.