Всероссийский субботник пройдет в Удмуртии 24 апреля

Жителей республики пригласили принять участие в уборке не только в своих дворах, но и общественных пространствах.

Ижевск. Удмуртия. В городах и районах Удмуртии пройдет всероссийский субботник. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, Минстрой страны назначил 24 апреля днем генеральной весенней уборки. Субботники пройдут во всех дворах, а также общественных пространствах – парках и скверах.

А с 26 апреля на платформе za.gorodsreda.ru начнется рейтинговое голосование за территории, которые будут благоустроены по программе формирования комфортной городской среды в 2022 году. В проекте участвуют Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул, Игра и Ува.