  • $ 75.83 ↑
  • € 89.35 ↑

Всероссийский субботник пройдет в Удмуртии 24 апреля

09:40, 30 марта, 2021
Екатерина Сентемова
Всероссийский субботник пройдет в Удмуртии 24 апреля
09:40, 30 марта, 2021
Екатерина Сентемова
710
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка мусора
Фото: pixabay.com
710
0

Жителей республики пригласили принять участие в уборке не только в своих дворах, но и общественных пространствах.

Ижевск. Удмуртия. В городах и районах Удмуртии пройдет всероссийский субботник. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, Минстрой страны назначил 24 апреля днем генеральной весенней уборки. Субботники пройдут во всех дворах, а также общественных пространствах – парках и скверах.

А с 26 апреля на платформе za.gorodsreda.ru начнется рейтинговое голосование за территории, которые будут благоустроены по программе формирования комфортной городской среды в 2022 году. В проекте участвуют Ижевск, Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул, Игра и Ува.

09:40, 30 марта, 2021
Екатерина Сентемова
710
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#субботник\n#уборка мусора