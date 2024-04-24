Глава Ижевска прокомментировал ситуацию с досуговыми домиками в парке «Тишино»

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска прокомментировал ситуацию с функционалом досуговых домиков в парке «Тишино». Об этом Дмитрий Чистяков сообщил в соцсетях.

«Вижу обращения по эксплуатации беседок в парке. Спасибо вам за них. Вопрос цивилизованного отдыха в Тишино обязательно проработаем с администрацией парка», —написал градоначальник.

Напомним, ранее жители удивились тому, что досуг в парке, где гуляет много детворы, сопряжён с распитием алкоголя и курения в рекреационной зоне взрослыми гостями парка.

«Парк «Тишино» — одно из самых крутых общественных пространств в России! Он вошёл в топ-50 лучших проектов благоустройства страны по итогам 2023 года. Когда-то захламлённый лог превратился в уютное семейное место отдыха. Жители несколько лет активно голосовали за преображение парка в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. И результат не заставил долго ждать — парк получился современным и комфортным. Сохранить всю эту красоту тоже в наших силах. Прошу жителей относиться к сделанному бережно», — обратился к ижевчанам Дмитрий Чистяков.

Он также напомнил, что есть ещё неделя для того, чтобы сделать новый выбор — какие пространства в городе могут благоустроить в 2025 году. Горожане определяются между шестью территориями: «Аллея Кононова», «Ёлки-парк», спуск к набережной Ижевского пруда, территория у пруда на улице Автозаводской, Холмогоровский лес, сквер памяти на улице Майской.

Сделать свой выбор можно на портале 18.gorodsreda.ru.