На содержание муниципальных территорий Ижевска в 2024 году выделено 7 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика по содержанию муниципальных территорий в 2024 году. Начальная цена контракта составляет 7 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Заявки от кандидатов принимались до 14 февраля. В настоящий момент идёт работа комиссии. В перечень работ входит как летнее содержание (подметание и мойка дорог, тротуаров, вывоз грязи), так и зимнее (уборка и вывоз снега, обработка реагентами). Кроме того, в техзадание внесено устранение аварийных дефектов, в том числе ямочный ремонт, укрепление обочин, а также установка и демонтаж дорожных знаков.