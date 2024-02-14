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На содержание муниципальных территорий Ижевска в 2024 году выделено 7 млн рублей

14:30, 14 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На содержание муниципальных территорий Ижевска в 2024 году выделено 7 млн рублей
14:30, 14 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#содержание дорог
Фото: ИА «Сусанин»
125
0

В настоящий момент идёт определение подрядчика.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика по содержанию муниципальных территорий в 2024 году. Начальная цена контракта составляет 7 млн рублей. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Заявки от кандидатов принимались до 14 февраля. В настоящий момент идёт работа комиссии. В перечень работ входит как летнее содержание (подметание и мойка дорог, тротуаров, вывоз грязи), так и зимнее (уборка и вывоз снега, обработка реагентами). Кроме того, в техзадание внесено устранение аварийных дефектов, в том числе ямочный ремонт, укрепление обочин, а также установка и демонтаж дорожных знаков.

14:30, 14 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#содержание дорог