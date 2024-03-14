МыСпросилиЗаВас: какую ижевскую улицу заасфальтировали первой?

Житель Ижевска Алексей Тронин спрашивает: «Когда в Ижевске начали укладывать асфальт, и какую улицу заасфальтировали первой?».

Для ответа на данный вопрос «Сусанин» обратился к СМИ прошлого, а именно — к номерам газет «Ижевская правда» и её продолжению — «Удмуртская правда».

До революции дороги в Ижевске вообще не имели специального покрытия в отличие от тротуаров, которые были деревянными. В 1920-е годы широкое распространение получило мощение улиц булыжником и деревянными спилами — торцом. Материалы эти отличались недолговечностью, а перспектива автомобилизации требовала создания более гладкого дорожного покрытия.

Летом 1929 года на страницах «Ижевской правды» впервые встречается предложение отказаться от устаревших материалов в дорожном строительстве и переходить на асфальт.