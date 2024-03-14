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МыСпросилиЗаВас: какую ижевскую улицу заасфальтировали первой?

13:00, 14 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
МыСпросилиЗаВас: какую ижевскую улицу заасфальтировали первой?
13:00, 14 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Мы спросили за Вас\n#городская среда\n#история Ижевска
Фото: Асфальтирование улицы Советской. 1976 год. Источник: goskatalog.ru
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В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на темы: ЖКХ, строительство в городах и районах, образование, дороги и транспорт, спорт, культура и другие.

Житель Ижевска Алексей Тронин спрашивает: «Когда в Ижевске начали укладывать асфальт, и какую улицу заасфальтировали первой?».

Для ответа на данный вопрос «Сусанин» обратился к СМИ прошлого, а именно — к номерам газет «Ижевская правда» и её продолжению — «Удмуртская правда».

До революции дороги в Ижевске вообще не имели специального покрытия в отличие от тротуаров, которые были деревянными. В 1920-е годы широкое распространение получило мощение улиц булыжником и деревянными спилами — торцом. Материалы эти отличались недолговечностью, а перспектива автомобилизации требовала создания более гладкого дорожного покрытия.

Летом 1929 года на страницах «Ижевской правды» впервые встречается предложение отказаться от устаревших материалов в дорожном строительстве и переходить на асфальт.