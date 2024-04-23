Администрация Ижевска: проекта строительства жилого квартала в устье Подборенки нет

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска заверила, что проекта строительства жилого квартала в устье Подборенки нет. Официальный аккаунт муниципалитета прокомментировал вопросы ижевчан на странице главы города.

«Прошу Администрацию Ижевска предоставить информацию о проекте строительства многоэтажных, высотных домов между речкой Подборенкой и домом детского творчества», — обратился горожанин Андрей Кожевников.

Напомним, ранее на суд общественности вынесли акт экспертизы, который указывал, что данное строительство возможно с точки зрения сохранения объекта археологии — Ижевского I могильника. Правда, вскоре обсуждение акта отменили из-за необходимости доработки документа.

Администрация Ижевска ответила, что земельный участок с разрешённым использованием «Стадионы, спортивные комплексы, бассейны, крытые катки и иные спортивные объекты городского и республиканского значения» расположен в зоне набережной Ижевского водохранилища и освоение этой территории может осуществляться только на основании разработанной и утверждённой документации по планировке территории.

«В настоящее время утверждённой документации по планировке данной территории нет. Соответственно, проекта строительства также нет. Кроме этого, для возможности строительства на данном участке многоквартирного жилья необходимо получить разрешения на условно разрешённый вид использования участка через организацию и проведение общественных обсуждений. На данный момент проведение общественных обсуждений не запланировано», — подчеркнули в администрации.