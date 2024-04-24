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Новые фонари украсят в Камбарке территорию выездных бракосочетаний

13:15, 24 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Новые фонари украсят в Камбарке территорию выездных бракосочетаний
13:15, 24 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
89
0
#Камбарка\n#уличное освещение\n#городская среда
Фото: unsplash.com (Marco Trassini)
89
0

Проект стал одним из трёх победителей в региональном грантовом конкурсе.

Кабмарка. Удмуртия. На территории выездных бракосочетаний в Камбарке появятся новые фонари. Как рассказал в соцсетях глава Камбарского района Удмуртии Александр Галанов, это стало возможным благодаря участию в конкурсе лучших муниципальных проектов в УР.

«Финансовую поддержку получили три проекта нашего района. В Камбарке продолжение получит уже знакомый многим проект «Преображение». На третьем этапе в 2024 году планируется замена существующих фонарных столбов и светильников на территории выездных бракосочетаний», — сообщил Александр Галанов.

Также в селе Кама появится мемориал воинам-землякам, участникам локальных войн и конфликтов «Время выбрало нас…». А в посёлке Борок пройдёт обустройство развивающей среды на прогулочном участке детского сада «Берёзка».

Общая сумма грантовой поддержки составит 660 тыс. рублей.

Участие в конкурсе «Лучшие муниципальные проекты» Камбарский район принимает ежегодно. Благодаря этому населённые пункты территорий-победителей становятся ещё более привлекательными и комфортными. Ждём успешной реализации проектов!

13:15, 24 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
89
0
#Камбарка\n#уличное освещение\n#городская среда