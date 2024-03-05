На строительство ливнёвки на улице Кирова выделят более 133 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на прокладку ливнёвки от улицы Карла Маркса на запад по улице Кирова. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 13 марта. Начальная цена контракта составляет 133 млн 747 тыс. рублей. Это уже будет третий участок канализации, строящийся на этой улице. На нём работы будут полностью завершены.

Напомним, строительство ливневого коллектора на улице Кирова началось в июне 2023 года. Рабочим предстояло проложить 400-метровый участок трубы от перекрёстка улиц Кирова и Горького в западном направлении. В феврале 2024 года завершилась прокладка спиральновитой трубы, идущей вдоль улицы Кирова в районе пересечения с улицей Милиционной. Теперь на очереди строительство участка от улицы Карла Маркса в сторону Горького.