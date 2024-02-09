Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид

Прокуратура проверит передачу под застройку территории сквера на улице Молодёжной в Ижевске

15:50, 09 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Прокуратура проверит передачу под застройку территории сквера на улице Молодёжной в Ижевске
15:50, 09 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
448
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#проверка\n#городская среда
Фото: ИА «Сусанин»
448
0

На месте зелёной зоны у дома №82 планируется возведение магазина.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Устиновского района Ижевска организовала проверку исполнения земельного, градостроительного и природоохранного законодательства при передаче земельного участка возле жилого дома на улице Молодёжной под строительство торгового объекта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Основанием для проверки стала новость на «Сусанине» о встрече главы Ижевска Дмитрия Чистякова с жителями домов №80 и №82 по улице Молодёжной, в ходе которой обсуждалось строительство ТЦ на территории небольшого сквера, прилегающего к дому №82.  Правомерность передачи участка будет проверена надзорным органом.

Результаты проверки находятся на контроле центрального аппарата республиканской прокуратуры.

15:50, 09 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
448
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#проверка\n#городская среда