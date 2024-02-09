Прокуратура проверит передачу под застройку территории сквера на улице Молодёжной в Ижевске

На месте зелёной зоны у дома №82 планируется возведение магазина.
Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Устиновского района Ижевска организовала проверку исполнения земельного, градостроительного и природоохранного законодательства при передаче земельного участка возле жилого дома на улице Молодёжной под строительство торгового объекта. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Основанием для проверки стала новость на «Сусанине» о встрече главы Ижевска Дмитрия Чистякова с жителями домов №80 и №82 по улице Молодёжной, в ходе которой обсуждалось строительство ТЦ на территории небольшого сквера, прилегающего к дому №82. Правомерность передачи участка будет проверена надзорным органом.
Результаты проверки находятся на контроле центрального аппарата республиканской прокуратуры.