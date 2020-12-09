В Ижевске могут заменить до 2,5 тыс уличных светильников на светодиодные в ближайшие два года

В настоящее время идёт приём заявок на участие в конкурсе.

Ижевск. Удмуртия. Муниципальное предприятие «Горсвет» объявило конкурс на закупку услуг в области наружного освещения на территории Ижевска. В рамках контракта поставщик должен будет обеспечить бесперебойное функционирование оборудования.

Кроме того, по мере износа, часть устаревших светильников должна быть заменена на светодиодные: в 2021 году не более 1036, в 2022 году - не более 1553. Гарантийный срок на новые светильники должен составить не менее 60 месяцев.

Максимальная сумма контракта на два года составляет 251 млн рублей. В настоящее время идёт приём заявок на участие в конкурсе.