Ижевск. Удмуртия. Жанна Николаева из Ижевска стала победительницей конкурса «Мисс Россия Мира 2026». Как передаёт «Царьград», выросшая в многодетной семье и обучающаяся в МГУ, она представит Россию на «Мисс ООН 2026» в Индии. Ранее Жанна также победила в конкурсах «Миссис Удмуртия» и «Мисс и Миссис Приволжского округа».

Сообщается, что молодой русской участнице всего 19 лет. Сейчас девушка обучается на факультете журналистики Московского государственного университета.

Ранее она также одержала победу в конкурсах «Миссис Удмуртия 2026» и «Мисс и Миссис Приволжского федерального округа 2026».

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