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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жанна Николаева из Ижевска победила в конкурсе «Мисс Россия Мира 2026»

13:15, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Жанна Николаева из Ижевска победила в конкурсе «Мисс Россия Мира 2026»
13:15, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
324
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#Ижевск\n#конкурс красоты
Источник фото: ИИ
324
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Теперь она представит страну на «Мисс ООН» в Индии.

Ижевск. Удмуртия. Жанна Николаева из Ижевска стала победительницей конкурса «Мисс Россия Мира 2026». Как передаёт «Царьград», выросшая в многодетной семье и обучающаяся в МГУ, она представит Россию на «Мисс ООН 2026» в Индии. Ранее Жанна также победила в конкурсах «Миссис Удмуртия» и «Мисс и Миссис Приволжского округа».

Сообщается, что молодой русской участнице всего 19 лет. Сейчас девушка обучается на факультете журналистики Московского государственного университета.

Ранее она также одержала победу в конкурсах «Миссис Удмуртия 2026» и «Мисс и Миссис Приволжского федерального округа 2026».

18+

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13:15, 22 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
324
0
#Ижевск\n#конкурс красоты